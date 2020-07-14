江西水災直擊｜村民回江州鎮抗洪　誓死守護祖輩百年來建造堤壩 (12:49)

江州鎮位於長江的江心島上，本月4日鎮政府召開防汛會議，家在江州鎮政府旁的59歲居民李先生，次日便從外地趕回鄉下，從事電工行業的他帶領一支施工隊，專門負責鎮內的電力維護工作。

李先生表示，江州鎮的大堤都是村民親手建造起來的，「最早的大堤是長江邊的江岸大堤，建於1891年，是一百多年時間一點點加大的，歷史上在1954年和1998年洪水時都曾潰堤，是我們祖先用籮筐和肩膀挑出來的」。他說，當時只要退潮，村民便會到江頭將淤泥剷出堆起，慢慢形成了現在的江岸大堤。

隨着鎮區發展，大概1990年代初，村民又修建了益民場、良種場、園林州等大堤。由於缺乏石材基建，江州鎮所有大堤全部由江泥堆砌而成。李先生說：「所以在98年時，兩個月的洪水把大堤泡塌了。導致了江州被水淹了。」李先生稱，他回鄉抗洪也是為了不讓98年的歷史重演，「父輩們用肩膀守護的家園，就算是死也不能毁在我們的手裏」。

為了防止1998年洪水潰堤重演，當局數月前就開始準備加固大堤，用樁機將大堤打出深樁，並澆灌上混凝土，但未及將全部霸體加固，便迎來汛期。目前鎮內仍有約5000名民眾參與抗洪，各行政村會按照轄區編定數目不同的組，每組每日有6名村民24小時負責巡護，其他村民原地待命。

明報記者 鄭海龍