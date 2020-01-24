709事件5周年　王全璋發表自辯辭批辦案者破壞司法制度 (14:15)

今日（9日）是「709維權律師大抓捕事件」5年，因「顛覆國家政權罪」被判監4年半的維權律師王全璋今年4月才出獄，他今（9日）在網上發表題為「政治、司法迫害要依法，要專業，要靠譜」的自辯辭，批評辦案者動輒以所謂國家安全的名義，公開破壞他們所極力鼓吹的法律原則，對公民任意抓捕、指控、定罪、量刑，「司法系統內的這些反法治分子，才是真正社會不穩定的因素，司法制度的破壞者和『法治國』的敵人」。
王全璋在自辯辭指出，全世界正常國家對「顛覆」奉行的法律定義是「武裝推翻」，即使有人把「顛覆」掛在嘴上，也並非法律上的「顛覆」之意，權力機器也不能任意打擊。
王全璋稱，其案件的辦案人員已整體涉及「徇私枉法罪」，部分審訊警察涉及「侮辱罪、誹謗罪、刑訊逼供罪」，部分檢察官涉及「侮辱罪」，他表示已提出專項控告。王全璋又透露，未來將出書還原更多真相和細節，書名暫定為《無盡的盡頭》（The endless end）。
王全璋最後表示：「願每一個中國人能夠免於冤假錯案的降臨，免於權力機器任意的蹂躪，免於政治和司法巧立名目的迫害。願個案公正、個體自由和個人的尊嚴降臨中國。」
（綜合報道）
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