709事件5周年　王全璋發表自辯辭批辦案者破壞司法制度 (14:15)

王全璋在自辯辭指出，全世界正常國家對「顛覆」奉行的法律定義是「武裝推翻」，即使有人把「顛覆」掛在嘴上，也並非法律上的「顛覆」之意，權力機器也不能任意打擊。

王全璋稱，其案件的辦案人員已整體涉及「徇私枉法罪」，部分審訊警察涉及「侮辱罪、誹謗罪、刑訊逼供罪」，部分檢察官涉及「侮辱罪」，他表示已提出專項控告。王全璋又透露，未來將出書還原更多真相和細節，書名暫定為《無盡的盡頭》（The endless end）。

王全璋最後表示：「願每一個中國人能夠免於冤假錯案的降臨，免於權力機器任意的蹂躪，免於政治和司法巧立名目的迫害。願個案公正、個體自由和個人的尊嚴降臨中國。」

（綜合報道）