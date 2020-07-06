印媒：印度不加入任何中國主導貿易協定　因邊境衝突釀印軍亡 (17:45)

《環球時報》引述不具名分析人士稱，雖然印度此前也曾以貿易不公平、傷害本國農業和工業等原因，而對是否簽署RCEP持觀望態度，但此次表態幾乎相當於徹底關閉與RCEP各方重啟對話的大門。該分析人士認為，印度始終擔心原產地規則、服務貿易佔比等訴求無法得到滿足，而導致其對外貿易逆差進一步擴大，而此次中印邊境對峙則給了印度退出RCEP的最好「台階」，既滿足了國內對政府「強硬反華」的期待，又可借機卸去RCEP成員國呼籲印度重新加入談判的壓力。

RCEP部長級視像會議於上月舉行，各方確認力爭在年內簽署協定。RCEP由東盟十國發起，中國對推動該協定態度積極，被媒體認為該協定由中國主導。此協議也向其他外部經濟體開放，目前已邀請日本、韓國、澳洲、新西蘭、印度共同參加，旨在通過削減關稅及非關稅壁壘，建立16國統一市場的自由貿易協定。

（環球時報）