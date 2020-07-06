許章潤被捕　著名法學家曾多次公開批評中央 (16:45)

今年57歲的許章潤，去年3月被清華大學停職，疑與2018年7月他發表題為〈我們當下的恐懼〉文章有關，當時文章批評國家主席習近平取消國家主席任期制，讓中國倒退回文革。許章潤被停職後，有聲援者向清華大學校長邱勇發公開信力挺許章潤，得到超過200人聯署。

今年新型冠狀病毒疫情期間，他再撰寫另一篇文章〈憤怒的人民不再恐懼〉，稱這場疫情人禍大於天災，這場人禍「甚於一場全面戰爭，此可謂外寇未逞其志，而家賊先禍其國」，文章怒斥中國最高領導人「無恥之尤」、「民心喪盡」，讓人民憤慨。

何頻在YouTube表示，許章潤身患重病，這幾年收入很低，生活成問題，但仍敢於批評當局。另據消息人士稱，許章潤近幾年持續發表批評政府的文章，在海外流傳，這引起當局關注和憤怒。

（明鏡新聞網/明報記者）

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