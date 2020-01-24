北京女聞新冠病毒陽性商場內崩潰　當局揭隔離期間屢破壞警報器外出【短片】 (16:00)

網上片段顯示，涉事24歲女子周四在北京石景山萬達廣場內，蹲在地上對着電話大叫，稱吃飯期間接獲電話通知「我是陽性」，隨即哭叫「怎麼辦啊！我好難受！我不知道！」她其後由穿全套保護裝備的醫護人員帶上救護車送院。

北京市疾控中心副主任龐星火昨（3日）在記者會上，交代該女子送院前行蹤，指出她6月5日由重慶返京，6月14日曾到新發地市場短暫停留，15日新型冠狀病毒核酸檢測陰性，翌日凌晨因先兆流產送院，治療後由專車送回家接受家居隔離。她6月18日發燒送院，核酸檢測陰性，治療後繼續家居隔離，但隔離期間多次破壞警報器外出。女子6月29日解除家居隔離，之後再次檢測仍為陰性，但她自行再到醫院檢測，7月2日在石景山萬達廣場購物及用膳，其間接獲醫院通知其檢測結果為陽性，之後由救護車送院，被列為「無症狀感染者」。

（北京頭條）