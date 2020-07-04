新冠肺炎｜世衛新資料揭武漢病例非中國當局最早通報 (14:31)

世衛新時間表顯示，世衛在中國的辦公室發現武漢市衛健委官網中一份聲明後，去年12月31日通知世衛區域聯絡點，稱當地出現「病毒性肺炎」病例。世衛流行病資訊服務單位同日挑選另一項由美國國際流行病監控網站ProMed傳送的消息，內容是關於武漢同一批不明原因肺炎個案。此後世衛分別在今年1月1日、2日，兩度要求中國當局提供更多信息，中方1月3日提交。

世衛公共衛生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）周五（3日）在記者會中稱，各國有24至48小時正式確認事件並提供額外資訊，稱世衛一要求確認武漢病例相關通報，中方就立即聯繫世衛。

世衛4月9日曾公布時間表，以回應外界對其在疫情初期處理手法的批評，其中提到武漢市衛健委去年12月31日通報數宗肺炎個案，但未說明由誰通知。世衛總幹事譚德塞4月20日在記者會說，首批通報來自中國，惟沒點明來源。

（中央社/法新社）