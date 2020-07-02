港區國安法｜陸委會促台灣人避免過境或前往港澳及大陸 (20:00)

邱垂正表示，中共為維護其政權安全，「無所不用其極，全面封殺其無法容忍的意見，與全世界為敵」，若台灣人前往港澳或大陸，極有可能出現「李明哲第二」。李明哲是台灣NGO工作者、民進黨前黨工，2017年在大陸被控以「顛覆國家政權罪」，判監5年，是首個台灣人被大陸以顛覆罪起訴判刑。

另外，「台港服務交流辦公室」昨（1日）起營運，邱垂正表示，辦公室首日接獲逾180個電話及郵件，多為一般諮詢，包括申請投資移民、開放入境資格及赴台就業等，亦有涉港澳條例的求助對象，部分人從香港致電。

由於《港區國安法》涵蓋境外組織，外界擔心台北經濟文化辦事處會面對風險，邱垂正稱台方不會主動撤走辦事處，但已有應變計劃。他強調，台灣政府從未介入香港事務，駐港辦事處在港的運作一向符合雙方規範，從未逾越分際。

（中央社/自由時報）