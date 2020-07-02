港區國安法｜英傳召劉曉明表深切關注國安法　劉：英國對港無監督權 (10:27)

劉曉明稱，堅決駁回英方就《港區國安法》對中方的無端指摘，粗暴干涉中國內政，嚴重違反《聯合國憲章》和中英建交聯合公報所確定的相互尊重主權和領土完整、互不干涉內政的重要原則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

劉曉明強調，《中英聯合聲明》的核心要義是確定中國收回香港，當中沒有任何一個字、任何一個條款賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任，英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，敦促英方立即停止插手香港事務及干涉中國內政。

駐英使館反對予持BNO港人居英權

英國政府昨宣布將向香港的英國國民（海外）護照（BNO）持有人及其受養人提供入籍路徑，中國駐英國大使館發言人回應稱，英方曾與中方互換備忘錄，明確承諾不給予持有BNO的香港中國公民在英居留權，稱英方違背自身立場和承諾，也違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對，並保留採取相應措施的權利。

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