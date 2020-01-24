中美媒體戰升級　中方要求美聯社、CBS等4駐華美國媒體申報資料 (17:49)

外交部發言人趙立堅在記者會上表示，近年來，美國政府對中國媒體駐美機構和人員的正常新聞報道活動無端設限、無理刁難，不斷升級對中國媒體的歧視和政治打壓，中方就此針對美國媒體採取反制措施。

趙立堅稱，中方上述措施是因應美方無理打壓中國媒體駐美機構，被迫進行的必要對等反制，完全是正當防衛。美方有關做法是基於冷戰思維和意識形態偏見，嚴重損害中國媒體的聲譽和形象，嚴重影響中國媒體在美正常運作，嚴重干擾中美正常人文交流，暴露其自我標榜的所謂「新聞自由」的虛偽性。中方敦促美方立即改弦更張、糾正錯誤，停止對中國媒體的政治打壓和無理限制。

今年2月，美方將新華社等5家中國媒體駐美機構列為「外國使團」。中方3月要求美國之音等5家美國媒體駐華機構向外交部新聞司申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產信息等書面材料。6月22日，美方再將中央電視台（CCTV）等4家中國媒體列管為「外國使團」。

（澎湃新聞）

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