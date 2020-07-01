港區國安法｜張曉明︰造謠太子站警察打死人可構成犯罪 (14:20)

張曉明解釋港區國安法中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪的定義」，他指出，一般意義上對外交往不存犯罪問題，只有「相互串通幹壞事」才算，港區國安法第29條已有明確規定。

他指出，「勾結」是有涉外因素和具體行為。當然要構成「勾結外國和境外勢力危害國家安全罪」，還有一些構成犯罪的條件，包括主觀上要有危害國家安全的意圖，包括通過勾結方式去作一些危害國家安全的行為。

張曉明表示，香港現行法律當中《刑事罪行條例》第9、10條規定了引發居民之間的憎恨和引發對政府的憎恨，可能構成犯罪的規定。他指出，一般的「憎恨」不可能構成犯罪，明確規定了可能造成嚴重後果才可能構成犯罪。

（明報記者）

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