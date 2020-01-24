港區國安法｜張曉明：中央如真要搞「一國一制」　大可直接把內地刑法用於香港【短片】 (12:34)

張曉明：立法要「糾偏」拉近「一國」

張曉明表示，全國人大訂立「港區國安法」沒有超出「一國兩制」框架。他認為香港已出現偏離一國兩制軌道及挑戰相關底線的現象，認為立法在一定程度上要「糾偏」，往「一國」拉近一些，強調這是要堅持完善、並非要改變一國兩制。

他說，中央一直強調要全面準確貫切一國兩制方針，但香港及國際上「都有人把一國兩制的『經』給念歪了」；每當中央依法行使某些權利時，西方都有人出來指摘說是破壞一國兩制，就像香港的事情中央都不能管，反而他們能指手劃腳。他反問中央怎能坐視不理，沒有人比中央對一國兩制有定義權和解釋權。

張曉明亦說，這部法律就是要懲治極少數嚴重危害國家安全的犯罪分子，對他們高懸利劍，對干預香港事務的外部勢力形成震懾，充分保護絕大多數香港居民的生命財產安全和所享有的各種權利自由，也包括充分保障在香港的外國投資者的合法權益，將發揮香港繁榮穩定「定海神針」的作用。

張曉明廣東話回應制裁：有冇搞錯？關你咩事？

張曉明表示，對於一些國家聲稱對中方官員採取嚴厲制裁措施，他認為是「強盜邏輯」，他稱制定港區國安法是中國一個地方行政區域的法律，「又沒有招你惹你，你憑什麼對我動粗？香港人喜歡說兩句口頭語：有冇搞錯？關你咩事？」他亦說，中國人看別人臉色、仰人鼻息的時代已經一去不復返了。

《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，全文連結：link.mingpao.com/64139.htm

（明報記者）

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