港區國安法｜蔡英文：通過港區國安法證明一國兩制不可行 (13:05)

蔡英文稱，台灣政府會持續支持香港人民在自由、人權、民主道路上所做的各項努力，「香港人道援助關懷行動專案」下成立的台港服務交流辦公室明日（7月1日）就會開始運作，希望透過這個具體行動，進一步向香港民眾提供在人道及在進行台港交流上的協助。

台灣行政院發言人丁怡銘發新聞稿表示嚴正譴責，並稱會持續關注「港區國安法」對香港的影響，以及中國政府、港府後續作為，適時應對處理，也將提醒民眾注意「港區國安法」實施後赴港可能產生的風險。

陸委會引用其今日公布的《香港移交23周年情勢研析報告》指出，中共透過涉港系統人事調整、組織升格，大肆抓捕、檢控示威者，以及繞道香港立法會，擅自訂立「港區國安法」等手段，繼續緊縮對港掌控，香港的人權、自由、法治在「一國兩制」框架下，進一步遭到侵蝕。

（中央社）