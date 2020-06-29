港區國安法｜中方反制　對涉港問題表現惡劣美方人員實施簽證限制 (17:30)

趙立堅重申，香港國家安全立法問題純屬中國內政，任何外國無權干涉。中國政府維護國家主權、安全、發展利益、貫徹「一國兩制」方針、反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移，美方通過所謂「制裁」阻撓中方推進香港國家安全立法的圖謀絕不會得逞。

對於美國參議院上周四（25日）通過《香港自治法案》，趙立堅稱美國參議院不顧中方嚴正立場，執意審議通過有關涉港消極議案，惡意詆譭香港國安立法，嚴重干涉香港事務和中國內政，違背國際法和國際關系基本準則，中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

趙立堅說，無論亂港分裂勢力如何叫囂，無論外部反華勢力如何施壓，都阻擋不了中方推進香港國安立法的決心和行動，他們的圖謀必將失敗，有關議案也是廢紙一張。

美國國務卿蓬佩奧上周五（26日）發表聲明，對涉及削弱香港自治的現任及前任中國共產黨官員及其家人實施簽證限制。

（北京日報/英國廣播公司）

相關報道：外媒稱美制裁個位數中共官員 中方：堅決反對 鍾國斌：《港自治法案》威脅商界