國民黨抗議陳菊獲提名監察院長佔領立法院　藍綠立委爆衝突 (12:09)

【12:09】立法院長游錫堃今晨召集朝野黨團協商，原訂研商召開臨時會事宜，由於國民黨團拒絕出席，朝野協商宣告破局。至上午11時許，民進黨立委以油壓剪剪開主席台後方通道的鐵鏈，攻入議場，與國民黨立委推撞衝突，搶佔主席台，其間有人潑灑白色粉末。

【09:15】近百名藍營支持者今早到立法院大門外集結聲援，台北市警局於立法院周邊架設鐵馬，需憑證件才能進出立法院。

台灣立法院原定今日（29日）召開談話會，討論是否召開臨時會。國民黨團總召林為洲表示，抗爭行動沒有設定時程，可能超過3天3夜。

國民黨主席江啟臣昨晚也有到場抗議，他表示訴求非常簡單明瞭，就是拒絕酬庸、撤換陳菊，並要求蔡英文撤回名單，否則國民黨團絕不會接受。

陳菊在facebook發文回應稱，提名她任監察院長是依據憲法，立法院朝野黨團有審查她是否適任的權力，她也有面對立委質詢的義務。她又稱，國民黨團在審查未開始前，就以不實指控為藉口，佔領議場、企圖癱瘓臨時會，令人非常遺憾。

總統府發言人表示，國民黨立委在立法院即將開議之際，悖離法定程序癱瘓立法院，把台灣的民主當人質，囚禁台灣的進步與發展。

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