國民黨抗議陳菊獲提名監察院長佔領立法院　藍綠立委爆衝突 (12:09)

國民黨立法院黨團抗議台灣總統蔡英文提名前總統府秘書長陳菊出任監察院長，昨日（28日）破門佔據立法院議場，用椅子與鐵鏈堵住議場出入口，並通宵佔領。
【12:09】立法院長游錫堃今晨召集朝野黨團協商，原訂研商召開臨時會事宜，由於國民黨團拒絕出席，朝野協商宣告破局。至上午11時許，民進黨立委以油壓剪剪開主席台後方通道的鐵鏈，攻入議場，與國民黨立委推撞衝突，搶佔主席台，其間有人潑灑白色粉末。
【09:15】近百名藍營支持者今早到立法院大門外集結聲援，台北市警局於立法院周邊架設鐵馬，需憑證件才能進出立法院。
台灣立法院原定今日（29日）召開談話會，討論是否召開臨時會。國民黨團總召林為洲表示，抗爭行動沒有設定時程，可能超過3天3夜。
國民黨主席江啟臣昨晚也有到場抗議，他表示訴求非常簡單明瞭，就是拒絕酬庸、撤換陳菊，並要求蔡英文撤回名單，否則國民黨團絕不會接受。
陳菊在facebook發文回應稱，提名她任監察院長是依據憲法，立法院朝野黨團有審查她是否適任的權力，她也有面對立委質詢的義務。她又稱，國民黨團在審查未開始前，就以不實指控為藉口，佔領議場、企圖癱瘓臨時會，令人非常遺憾。
總統府發言人表示，國民黨立委在立法院即將開議之際，悖離法定程序癱瘓立法院，把台灣的民主當人質，囚禁台灣的進步與發展。