康明凱妻首發聲　籲加國司法部長釋放孟晚舟 (20:00)

康明凱的妻子納吉布拉（Vina Nadjibulla）現居多倫多，2017年離開中國，吉布拉在康明凱被捕後一直爭取釋放他。她在周二（23日）向路透社透露，「對康明凱來說，情況愈來愈糟，他完全被斷掉聯繫，與外界隔絕」。她說，「現在是所有選擇都要考慮的時候。我們的時間不多」，又表示已向法律專家確定，若符合國家利益，加拿大司法部長有權任何時候停止孟晚舟的引渡程序，而不僅僅是在法庭程序結束之後。

另據加拿大廣播公司（CBC）22日報道，納吉布拉說，「我們是加拿大人，加拿大人政府必須採取行動把他帶回國」，「（司法）部長完全可以行動，他會不會行動是另一個問題」。

加拿大司法部表示，可以理解「任意拘留」對康明凱及其親屬帶來的傷害，但司法部發言人表示，從政策層面上考量，在法官就引渡裁決後，司法部長才有權限作決定。加拿大卑詩省法院23日宣布，有關孟晚舟的引渡聽證會將延期至明年4月末。

（路透社/環球網）