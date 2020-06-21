內地疫情｜百事北京廠房8人確診　百事中國：該廠從未生產飲料產品 (20:20)

百事中國晚上發聲明稱，涉事工廠是百事食品一個分廠，該廠從未生產任何飲料產品，包括北京百事可樂飲料有限公司在內的、生產百事可樂等飲料產品的全國各百事灌裝廠，迄今為止並未發現確診病例。

百事公司大中華區集團事務部企宣總監樊志敏表示，該公司大興區磁魏路分廠本月15日發現首宗確診病例後，當日早上8時立即停止生產，全廠消毒，並封閉所有庫存，禁止外運。當日全部員工居家隔離，16日進行全員核酸檢測，20日轉運480人到集中隔離點隔離；該480人核酸檢測結果均為陰性。同日，對所有員工共同居住人員全部落實居家隔離觀察。截至本月20日，已追查到87名密切接觸者，全部集中隔離。

國家衛健委公布昨日（20日）內地新冠病毒肺炎疫情，確診病例新增26宗，其中25宗是本土病例（北京22宗，河北3宗），另有1宗境外輸入病例，累計83,378宗。

（中國經濟網）