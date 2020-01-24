北京疫情｜北京全面啟動新冠病毒檢測　累計採集逾229萬樣本 (19:30)

北京疫情防控工作領導小組檢疫檢測工作組副組長、市委組織部副部長張強今日在新聞發布會表示，會先為爆發集體感染的新發地市場及周邊社區的人檢測，而餐飲、商場超市及市場從業員、市內36個中高風險街道鄉鎮居民、快遞及外賣員其後亦會陸續檢測。

北京大學國際醫院一護士確診 2669醫護員工檢測呈陰性

另外，北京大學國際醫院日前有一名護士證實確診，醫院行政總裁宋金松稱，涉事為一名急診科護士，主要負責急診科留觀室患者的護理治療；該護士在17日的院內員工核酸檢測結果呈陰性，惟他其後被昌平區疾控中心通知，稱與早前海淀區的確診病例有關聯，須按要求集中隔離，並在翌日（18日）宣告確診。

宋金松稱，醫院急診科已暫停接診工作，急診科全體醫護人員將接受集中隔離，並會調配人手到急診科工作。院方亦已向全體員工進行核酸檢測，截至今午檢測2669名員工，結果全為陰性。

（北京頭條）

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