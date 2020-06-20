力撐「封城日記」作者　湖北大學教授遭開除黨籍 (15:45)

湖北大學今日召開黨委常委（擴大）會議，開展專題學習，通報有關工作。會議稱，對文學院教師梁艷萍在社交網絡平台上多次發布、轉發「涉日」、「涉港」等錯誤言論，嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩，違反教師職業道德規範，在社會上造成了極為不良的影響。經校紀委研究、校黨委審議，決定給予梁艷萍開除黨籍處分。經學校研究，決定給予梁艷萍記過處分，取消其研究生導師資格，停止教學工作。

梁艷萍於3月22日透過微信公眾號「吉言賢食」發表題為〈直面對衝，迎頭相撞是方方〉的文章，闡述方方日記的價值，也痛批攻擊方方的網友是「揮舞着十八般兵器，喊着罵着撲向方方者和跟從者可恥之極！因為在這些人眼裏，人永遠都是可以利用的材料或者工具，為了目的不擇手段，這既是他們的常道，也是他們當下的非常道」。

湖北大學官方微博4月26日晚間發文稱，關於網友反映該校文學院教師梁艷萍在其個人社交平台發布「有關不當言論」一事，學校高度重視，已經成立調查組，正在深入調查，會視調查情況依紀依規嚴肅處理。

（綜合報道）