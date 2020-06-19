北京疫情｜中國疾控中心公布北京病毒基因序列　稱比歐洲流行病毒「老」 (17:45)

中國疾控中心昨晚（18日）透過「新型冠狀病毒國家科技資源服務系統」，發布北京本月新發地農產品批發市場新冠病毒病例及病毒基因組序列數據，並向世界衛生組織及全球共享流感數據倡議（GISAID）分享資料。據中紀委國家監委網站微信公眾號表示，中國疾控中心病毒病所所長助理張勇稱，從基因組流行病學的初步研究結果看，北京的病毒從歐洲而來，但如何傳入還待確認。
該3項基因組序列數據來自北京市確診病例數據（NMDC60013902-01、NMDC60013903-02），以及環境樣本數據（NMDC60013903-03）。張勇表示，北京的病毒與歐洲當下流行的病毒有一定差別，比其病毒「老」，「最終我們看到的就是這些毒株更接近於歐洲老病毒」。他稱，在新發地市場的環境中檢測到大範圍的新冠病毒陽性樣本，提示我們這病毒已進來一段時間，若只是很短的時間，可能不會有這麼大的污染範圍，但需更多數據證實。
至於病毒如何傳入，張勇表示涉及多種可能，如病毒潛伏在進口的冷凍食品當中，在從境外到境內的儲存、運輸期間病毒因被冷凍沒有發生進化，因此不會發生變異；也可能病毒在新發地市場等陰暗潮濕的環境裏潛伏，沒有被消毒、滅菌，在一定時間內突然暴露並感染人，導致進化速度變慢。
（北京日報/中央社/聯合新聞網）
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