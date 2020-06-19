北京疫情｜中國疾控中心公布北京病毒基因序列　稱比歐洲流行病毒「老」 (17:45)

該3項基因組序列數據來自北京市確診病例數據（NMDC60013902-01、NMDC60013903-02），以及環境樣本數據（NMDC60013903-03）。張勇表示，北京的病毒與歐洲當下流行的病毒有一定差別，比其病毒「老」，「最終我們看到的就是這些毒株更接近於歐洲老病毒」。他稱，在新發地市場的環境中檢測到大範圍的新冠病毒陽性樣本，提示我們這病毒已進來一段時間，若只是很短的時間，可能不會有這麼大的污染範圍，但需更多數據證實。

至於病毒如何傳入，張勇表示涉及多種可能，如病毒潛伏在進口的冷凍食品當中，在從境外到境內的儲存、運輸期間病毒因被冷凍沒有發生進化，因此不會發生變異；也可能病毒在新發地市場等陰暗潮濕的環境裏潛伏，沒有被消毒、滅菌，在一定時間內突然暴露並感染人，導致進化速度變慢。

（北京日報/中央社/聯合新聞網）

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