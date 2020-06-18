特朗普簽署維吾爾人權法案　京批干涉內政 (12:55)

美國聯邦參眾議院上月分別通過《維吾爾人權法案》，特朗普在法定限期到期前一天簽署法案，令外界關注楊潔篪與蓬佩奧的會談結果及氣氛是否不如預期。根據法案，美國總統須在180天內及往後至少每年，點名及制裁負責虐待、不人道對待或長期監禁維族人的中國官員，手段包括凍結其在美資產、拒絕入境美國、拒發或取消簽證等。

中國外交部的聲明表示，「中國政府和人民對此表示強烈憤慨和堅決反對」，重申涉疆問題根本不是人權、民族、宗教問題，而是反暴恐和反分裂問題。聲明奉勸美方立即糾正錯誤，停止利用涉疆法案損害中國利益、干涉中國內政，否則中方必將堅決反制，由此產生的一切後果必須完全由美方承擔。

在涉疆問題上，楊潔篪指出，對美方簽署《維吾爾人權政策法案》表示強烈不滿，敦促美方尊重中方反恐維穩和去極端化的努力，停止在反恐問題上「搞雙重標準」，停止利用涉疆問題干涉中國內政。

（中央社/中新社）