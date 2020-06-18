特朗普簽署維吾爾人權法案　京批干涉內政 (12:55)

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國務卿蓬佩奧正在夏威夷會晤之際，美國總統特朗普周三（17日）正式簽署《2020年維吾爾人權政策法案》，將允許美國行政部門制裁壓迫維族及其他穆斯林族群的中國官員。中國外交部發聲明批評此舉粗暴干涉內政，奉勸美方立即糾正錯誤，否則中方必將堅決反制。
美國聯邦參眾議院上月分別通過《維吾爾人權法案》，特朗普在法定限期到期前一天簽署法案，令外界關注楊潔篪與蓬佩奧的會談結果及氣氛是否不如預期。根據法案，美國總統須在180天內及往後至少每年，點名及制裁負責虐待、不人道對待或長期監禁維族人的中國官員，手段包括凍結其在美資產、拒絕入境美國、拒發或取消簽證等。
中國外交部的聲明表示，「中國政府和人民對此表示強烈憤慨和堅決反對」，重申涉疆問題根本不是人權、民族、宗教問題，而是反暴恐和反分裂問題。聲明奉勸美方立即糾正錯誤，停止利用涉疆法案損害中國利益、干涉中國內政，否則中方必將堅決反制，由此產生的一切後果必須完全由美方承擔。
在涉疆問題上，楊潔篪指出，對美方簽署《維吾爾人權政策法案》表示強烈不滿，敦促美方尊重中方反恐維穩和去極端化的努力，停止在反恐問題上「搞雙重標準」，停止利用涉疆問題干涉中國內政。
（中央社/中新社）
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