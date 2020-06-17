新冠肺炎｜台准港澳等11地學生優先返台復課　不包括大陸學生 (16:42)

教育部優先開放的11個國家或地區包括：越南、香港、澳門、泰國、帛琉、澳洲、新西蘭、汶萊、斐濟、蒙古、不丹。教育部指出，境外生必須現居於這11個國家或地區，入境台灣後將優先安排至校外防疫旅館，完成檢疫程序後再返校就學。

現時所有國籍的人入境台灣原則上仍維持14天居家檢疫。中央流行疫情指揮中心今宣布，申請縮短居家檢疫時間的短期入境商務人士須符合的條件包括，申請到台灣停留天數少於3個月；短期入境從事商務活動的人；出發地為指揮中心公布之低感染風險或中低感染風險國家或地區，且登機前14天無其他國家或地區旅遊史。

台灣今日沒有新增確診病例，至今已連續66天沒有本土病例；累計445人確診、7人染疫死亡。

（中央社/台灣衛生福利部疾病管制署）