新冠肺炎｜台准港澳等11地學生優先返台復課　不包括大陸學生 (16:42)

台灣新型冠狀病毒疫情放緩，當地教育部今日（17日）表示，會優先開放11個低風險國家或地區的境外生返台就學，包括越南、香港、澳門等，但不包括中國大陸學生。另外，中央流行疫情指揮中心宣布，下周一（22日）起，短期商務人士入境，可有條件申請縮短居家檢疫時間，入境5至7天後自費進行新冠病毒檢測，確認陰性後可改為自主健康管理至入境後21天。
教育部優先開放的11個國家或地區包括：越南、香港、澳門、泰國、帛琉、澳洲、新西蘭、汶萊、斐濟、蒙古、不丹。教育部指出，境外生必須現居於這11個國家或地區，入境台灣後將優先安排至校外防疫旅館，完成檢疫程序後再返校就學。
現時所有國籍的人入境台灣原則上仍維持14天居家檢疫。中央流行疫情指揮中心今宣布，申請縮短居家檢疫時間的短期入境商務人士須符合的條件包括，申請到台灣停留天數少於3個月；短期入境從事商務活動的人；出發地為指揮中心公布之低感染風險或中低感染風險國家或地區，且登機前14天無其他國家或地區旅遊史。
台灣今日沒有新增確診病例，至今已連續66天沒有本土病例；累計445人確診、7人染疫死亡。
（中央社/台灣衛生福利部疾病管制署）
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