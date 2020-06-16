新冠肺炎｜北京嚴控高風險者離京　再一菜市場環境樣本呈陽性 (13:48)

會議指出，要將密切接觸者集中醫學觀察，對有確診病例的農貿市場、街市等周邊小區嚴格封閉管理，對小區住戶進行居家觀察及核酸檢測。會議亦強調，要全力保障市場供應，穩定價格，對借疫情哄抬物價的「露頭就打」。

北京市委書記蔡奇昨日視察海淀區、東城區和西城區多家農貿市場，他表示，農貿市場事關民眾生活，是當前防疫的重點，要全面開展農貿市場防疫大檢查。

而在今日的北京市新冠病毒疫情防控工作新聞發布會上，西城區人民政府副區長李異表示，該區的天陶紅蓮菜市場前日（14日）有一名往來新發地農貿批發市場的人確診，西城區委區政府隨即關閉天陶紅蓮菜市場，市場周邊7個居住小區亦由今日凌晨2時起實施封閉管理。

疾控中心對市場內外環境進行採樣，個別位置的環境樣本核酸檢測結果呈陽性，有62人須隔離觀察，目前核酸檢測結果均為陰性。

（中新社）

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