新冠肺炎｜北京嚴控高風險者離京　再一菜市場環境樣本呈陽性 (13:48)

北京昨日（15日）新增27宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，自本月11日至15日本地病例累計已達106宗。北京市今日（16日）舉行疫情防控工作會議，認為防控形勢十分嚴峻，要嚴格控制高風險的人離京，已離京者要及時通報當地，防止疫情擴散。
會議指出，要將密切接觸者集中醫學觀察，對有確診病例的農貿市場、街市等周邊小區嚴格封閉管理，對小區住戶進行居家觀察及核酸檢測。會議亦強調，要全力保障市場供應，穩定價格，對借疫情哄抬物價的「露頭就打」。
北京市委書記蔡奇昨日視察海淀區、東城區和西城區多家農貿市場，他表示，農貿市場事關民眾生活，是當前防疫的重點，要全面開展農貿市場防疫大檢查。
而在今日的北京市新冠病毒疫情防控工作新聞發布會上，西城區人民政府副區長李異表示，該區的天陶紅蓮菜市場前日（14日）有一名往來新發地農貿批發市場的人確診，西城區委區政府隨即關閉天陶紅蓮菜市場，市場周邊7個居住小區亦由今日凌晨2時起實施封閉管理。
疾控中心對市場內外環境進行採樣，個別位置的環境樣本核酸檢測結果呈陽性，有62人須隔離觀察，目前核酸檢測結果均為陰性。
（中新社）
北京 相關報道：
新冠肺炎資訊：
相關字詞﹕北京疫情 天陶紅蓮菜市場 新發地農貿批發市場 抗疫新階段 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 新冠肺炎 2019冠狀病毒病 編輯推介