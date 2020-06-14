新冠肺炎｜北京增36確診　27人新發地市場工作 (15:22)

北京將擴大新冠病毒檢測範圍，包括新發地社區直營店，和其他相關的小區、飯店、食堂等場所，有關人員、環境及食品將接受檢測。此外，當局稱新發地市場會封場休市，並將全面消毒環境及改善衛生；市場周圍的住宅小區將實施封閉式管理。當局表示，將嚴格管控入境北京者，並加強入境貨機和貨物的檢驗檢疫。

內地《北京青年報》報道，昨午大批新發地市場的商戶集中在市場內接受咽拭子採樣，所有市場人員將接受新冠病毒檢測，涉及超過1萬人。昨晚9時，當局安排車輛撤離市場的商戶及員工，車上所有人戴上口罩，司機和至少兩名工作人員身穿全套防護裝備。

（北京青年報/北京頭條/紅星新聞）