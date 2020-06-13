新冠肺炎｜北京街市三文魚砧板驗出病毒　超市食肆停售三文魚 (17:00)

《北京青年報》報道，擁有52間分店的「超市發」連夜把三文魚下架，負責人稱超市進入緊急狀態，並完成店面消毒。隨着新發地批發市場停業，肉類和蔬菜供應或受影響，超市負責人表示已協調供應商進貨，做好糧食儲備，應對可能出現的搶購潮。

與此同時，多間日式料理店也停售三文魚產品，有連鎖料理店負責人表示，接到顧客退訂三文魚產品，但表明該店的三文魚由挪威進口，具備檢疫證明。

據第一財經報道，有病毒學家表明，新冠病毒的宿主是哺乳類動物，三文魚和海鮮不會感染病毒，但表面或會受環境污染而沾上病毒。由於三文魚沾上的病毒來源不明，科信食品與營養信息交流中心副主任鍾凱建議大眾暫時不要生吃三文魚。

（北京青年報/北京頭條/第一財經）