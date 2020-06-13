北京確診者曾到訪　新發地市場關閉　逾萬商戶員工須檢測病毒【短片】 (09:25)

張玉璽昨晚（12日）表示，新發地市場有切割進口三文魚的砧板檢測出新冠病毒。至深夜，北京市市場監管局公布展開食品安全大檢查，重點監管產品包括生鮮、冷凍豬肉、牛肉、羊肉、雞鴨肉等畜禽肉類、水產品及其製品，要求排查隱患、追根溯源。

公告稱，經檢測，在新發地市場從業員及環境中檢出新冠病毒，因此暫時關閉該市場。而為保障市場供應，當局在其他地點設置蔬菜、水果交易專區，並實施封閉式管理。

北京市委書記、防控工作領導小組組長蔡奇及北京市委副書記、市長陳吉寧，昨晚召開疫情防控工作領導小組會議，會上批評豐台區委及區政府人員，要求其深刻反思，並將新發地市場作為追溯源頭的重中之重，派駐工作組，加強疫情防控。

（新京報/北京日報）