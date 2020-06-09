王毅與藍韜文通電話　冀英方尊重中國在港維護國家安全權利 (09:45)

王毅強調，香港國安立法是為了更好貫徹「一國兩制」，決不接受所謂國安立法將改變「一國兩制」的無端指責。他稱，國安立法是「試金石」，如果期待香港長治久安，就理應支持而不必擔心；如果希望「一國兩制」行穩致遠，就理應擁護而不是反對。

藍韜文表示，英方致力於發展與中國強而有力的雙邊關係，相信疫情過後兩國合作會迎來廣闊空間，包括在氣候變化、伊朗核等國際和地區重大問題上進一步加強合作，英方會本着相互尊重的精神繼續與中方進行溝通。

（新華社）

港區國安法 相關報道：

陳弘毅：現行法例「真空」 梁愛詩：國安不屬自治

稱反對派圖奪權 張：港問題是「政治問題」

張曉明：國安法不擴打擊面不羅織罪名 舉例劉曉波以言入罪 泛民：內地比比皆是