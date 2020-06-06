韓國瑜被罷免稱「帶着遺憾離開高雄」　高雄市長補選綠營陳其邁呼聲高 (21:21)

韓國瑜在facebook帖文稱，自己忙於市政之餘也冷靜觀察，「民進黨如果能夠將罷免韓國瑜的積極與不惜代價的力氣，拿出十分之一用在治國施政與自我操守上，2018年我不會當上高雄市長，2019年我更不會想進一步出來改變台灣」。他表示，高雄市政府多項政策尚未完成，他被罷免是「帶着遺憾離開高雄」，但相信下任高雄市長會更認真、更努力，故這些遺憾「會跟着我離」；又稱自己日後無論有沒有工作，是否擔任任何職務，都會為高雄鄉親出力。

至於高雄市長繼任人選，根據台灣公職人員選舉罷免法，罷免韓國瑜後要在3個月舉行補選。按以往慣例，由於時間緊迫，民進黨補選會採取徵召制，不舉行初選，目前由行政院副院長陳其邁再戰呼聲高，該黨高雄市黨部主委趙天麟表示，陳其邁是最適合人選，但指出地方黨部沒有提名權，高雄市黨部會全力支持中央黨部依照程序提名的人。國民黨方面，前主席朱立倫、主席江啟臣和副高雄市長李四川的戶籍都未遷到高雄，故3人不能上陣；高雄市黨部主委莊啟旺、前立委林國正等都有可能出選。

（中央社）