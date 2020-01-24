韓國瑜遭罷免高雄市長　2018年助國民黨重掌高雄　上任半年選總統成罷韓導火線 (19:40)

本月將滿63歲的韓國瑜曾任台灣立法委員，2012年起擔任台北農產運銷公司總經理，2017年辭任、參選國民黨主席落敗，前年被國民黨推往由民進黨執政達約20年的「綠地」高雄市選市長，也不被看好。但他以「賣菜郎」自居，一句「高雄發大財」競選口號廣為人知，帶來大量民眾支持，因着這股「韓流」成功助國民黨把高雄市「綠地變藍天」，當選高雄市長。

但韓國瑜上任後多次被指親中，去年3月訪問香港、澳門和深圳時，分別到訪港澳的中聯辦，遭質疑已偏離其宣誓的「經貿交流」主軸；其間他與時任香港中聯辦主任王志民會面，被質疑是為「一國兩制」背書。去年6月韓國瑜被問及香港反修訂《逃犯條例》遊行引起國際關注，僅回應稱「我不知道，我不曉得」，被指不敢批評中國大陸。

同時去年6月，韓國瑜上任高雄市長未滿半年時，表態參選國民黨總統初選，其後勝出初選，去年10月起向高雄市政府請假3個月出戰總統選舉，被指「離棄高雄」，在今年1月舉行的總統選舉中，大敗於主要對手蔡英文，在全台得票少蔡英文逾264萬票，其中在高雄市僅獲610,896票（34.6%），比蔡英文得票率少近一半。因韓國瑜出選總統引發的罷韓浪潮，終令他今日被罷免高雄市長職務，支持罷免韓國瑜的票數超過93.9萬（97.4%），甚至超越他當年當選高雄市長所得的約89萬票；反對罷免他的只有約2.5萬票，僅佔總票數2.6%。

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