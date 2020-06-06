「罷韓」同意票已過門檻　高雄市長韓國瑜將被罷免 (18:48)

相關報道：韓國瑜遭罷免高雄市長 2018年助國民黨重掌高雄 上任半年選總統成罷韓導火線

【18:48】「罷韓」投票開票結果，同意票為939,090、不同意票25,051，1823個投票、開票所投票率42.14%。

「罷韓」同意票逾90萬 超韓國瑜當選市長票數

【17:46】同意票已超過90萬票，比韓國瑜在2018年11月24日高雄市長選舉中取得的892,545票還要多。

中央社報道稱，罷免案過關後，韓國瑜依法最遲本月12日被解除市長職務，且未來4年不得再參選高雄市長。

韓國瑜斥民進黨「買通」網軍及逾90%傳媒

【17:30】韓國瑜在同意票超過門檻後，率領高雄市政府官員發表講話。他鞠躬感謝曾投票選出他成為市長的89萬名高雄市民，又感謝「最棒的」市政府團隊。他表示，今日有130萬名高雄人沒有投票，感謝這些市民藉此表達不接受這場「不公不義的投票」。他批評民進黨政府把所有心思集中在「罷韓國家隊」，「買通」逾90%傳媒和「百分百」網軍來「攻打韓國瑜」，質疑為何不把資源用於造福民眾，對此表示遺憾。

【17:11】根據高雄市選舉委員會直播點票情況，同意「罷韓」已達593,440票，超過574,996票的門檻，意味罷韓案獲通過，韓國瑜將成台灣地方自治史上首個被罷免的直轄市長。不同意暫有16,517票。

【17:03】點票工作開始至今1小時，同意「罷韓」已有逾46萬票，不同意有逾1.3萬票。

【16:53】根據高雄市選舉委員會直播點票情況，點票由4時開始至今，同意「罷韓」已有逾25萬票，不同意則有逾7300票。發起罷韓的團體「WeCare高雄」在市中心舉行集會，大批選民聚集等候點票消息。

【16:33】點票工作進行中。中央社報道，韓國瑜稍後將率領市政府要員發表講話。國民黨主席江啟臣預計在高雄市黨部召開記者會，回應投票結果。

（中央社/高雄市選舉委員會）