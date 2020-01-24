「罷韓」投票今舉行　或成首名被罷免直轄市長　韓國瑜：交高雄市民做決定 (11:25)

韓國瑜今早到了美濃及旗山，視察連日豪雨後木瓜受損情形。對於罷免投票，他強調交由高雄市民做決定，如果市民覺得他上任以來市政府團隊做得不錯，希望繼續支持；如果覺得比過去20年差，對於投票結果他完全尊重。

曾任高雄市長多年的前總統府秘書長陳菊，上午前往投票，她稱投票是盡高雄人公民責任，不論投票結果如何，她都尊重高雄人的決定。

為了防止病毒擴散，每個票站有2名管理員擔任防疫人員，處理防疫工作。選民到票站須戴口罩，進入前須量體溫及消毒雙手，排隊時要保持社交距離。

罷韓門檻有兩個，其一是同意罷免票數多於不同意票數，另一是同意票數須達到原選舉區選舉人總數四分之一以上，達成兩項條件才能罷免。根據高雄市選委會最新數據，這次罷免的高雄選民總數為2,299,981人，四分之一即為574,996人，同意票若未達此門檻，罷免案將被否決。若「罷韓」通過，中選會將於3個月內舉行補選，韓國瑜4年內不得再選高雄市長；若不通過，本屆市長任期內不得再提罷免韓國瑜。

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