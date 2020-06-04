浙食店未配備公筷公匙羹被罰50元　全國首宗 (19:45)

5月26日，衢州市江山市市場監管局執法人員在當地一家食店發現，該店未為兩人以上就餐者準備公筷公勺，又沒提供分餐服務，於是向經營者開出「當場行政處罰決定書」，罰款50元。浙江省市場監督管理局表示，這已是第三次查到這家食店未配備公筷公勺。此前兩次檢查中，他們已免費向該飯店提供了公筷公勺，並作教育引導。

衢州是首個立法要求使用「公筷公勺」的城市，按5月22日施行的「衢州市文明行為促進條例」，若違反使用公筷公勺及分餐制的規定，個人、法人或食店、酒店，可處以20元至5000元不等罰款。

據國家衛健委通報，內地昨日（3日）新增1宗確診，為境外輸入個案，新增4宗無症狀感染。

（澎湃新聞/新華社）