浙食店未配備公筷公匙羹被罰50元　全國首宗 (19:45)

新型冠狀病毒疫情在內地爆發以來，除對經濟民生帶來衝擊，也改變了民眾的衛生習慣，很多地方都提出吃飯用公筷公勺的措施，甚至定為法規。日前浙江省衢州市對一家未準備公筷公勺的食店開出50元（人民幣，下同）的行政罰單，這也是內地首個專門針對公筷公勺違法行為的行政處罰決定。
5月26日，衢州市江山市市場監管局執法人員在當地一家食店發現，該店未為兩人以上就餐者準備公筷公勺，又沒提供分餐服務，於是向經營者開出「當場行政處罰決定書」，罰款50元。浙江省市場監督管理局表示，這已是第三次查到這家食店未配備公筷公勺。此前兩次檢查中，他們已免費向該飯店提供了公筷公勺，並作教育引導。
衢州是首個立法要求使用「公筷公勺」的城市，按5月22日施行的「衢州市文明行為促進條例」，若違反使用公筷公勺及分餐制的規定，個人、法人或食店、酒店，可處以20元至5000元不等罰款。
據國家衛健委通報，內地昨日（3日）新增1宗確診，為境外輸入個案，新增4宗無症狀感染。
（澎湃新聞/新華社）
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