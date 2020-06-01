人民日報：中央依法打擊遏制「港獨」絕不手軟 (09:30)

文章指出，香港在「港獨」、「黑暴」衝擊下，打砸搶燒屢見不鮮，營商環境持續惡化；為了推動香港成為獨立或半獨立政治實體，香港反對派在立法會搞「政治攬炒」、在社會上鬧「經濟攬炒」、在街頭策動「暴力攬炒」，甚至渲染所謂「真攬炒十步」，妄圖把香港推向無底的深淵。

文章續稱，少數「港獨」和「黑暴」分子企圖「攬炒」香港，綁架750萬港人利益，執意把香港逼往絕路，對此中央絕不會坐視不管。

（人民日報）

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