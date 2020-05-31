兩岸

人民日報：制裁香港注定徒勞 (10:36)

美國總統特朗普批評中國將香港變成「一國一制」，宣布將取消美國對港特殊待遇，並制裁參與蠶食香港自治的內地及香港官員。《人民日報》今（31日）發表評論員文章表示，美國揮舞的制裁大棒，嚇不倒香港，更搞不垮中國；又稱中方正告訴美方，制裁香港注定徒勞，打「香港牌」注定失敗。

文章以〈人民日報鐘聲：制裁香港 注定徒勞〉為題，指出全國人大會議通過制訂「港區國安法」的《決定》，美方卻一再橫加干涉，甚至揚言要對香港採取制裁措施，是赤裸裸干預香港事務和中國內政，粗暴踐踏國際法和國際關係基本準則，充分暴露出美方的雙重標準和強盜邏輯。文章稱，美方不惜毁掉香港以阻遏中國發展進程的企圖注定徒勞無功，奉勸美方切勿誤判形勢，及早懸崖勒馬。

文章又稱，美方公然宣稱，數十年來一直把香港作為「自由堡壘」，企圖以「香港模式」改變中國內地社會制度，是不打自招暴露了美國以反中亂港分子為「馬前卒」、以香港為「橋頭堡」對中國內地進行分裂、顛覆、滲透、破壞的真實意圖和險惡用心，這有力反證全國人大決定制訂有關法律、堅決堵住國家安全漏洞勢在必行，刻不容緩。

（人民日報）

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