環球時報：特朗普對華打擊決定不了港命運　中方將奉陪 (11:00)

美國總統特朗普周五（29日）在白宮記者會上，宣布將取消美國給予香港的特殊待遇，並批評全國人大會議通過制訂「港區國安法」的《決定》草案，把「一國兩制」承諾變成「一國一制」。內地官媒《環球時報》隨即發表社評，批評特朗普的記者會充滿謊言，肆意捏造港區國安法給香港社會帶來的變化，妄言中國內地和香港從此「一國一制」，又稱特朗普宣布對華打擊，但華府恐怕要計算美方損失，「中國已做好最壞準備，美國想往前折騰多遠，中方都將坦然奉陪」。
社評指出，香港每年為美國貢獻幾百億美元貿易順差，牽動着許多美國大公司的利益；又稱如果取消香港居民赴美的簽證便利，必遭報復，令更多美國人受影響。文中又稱，美國想用「脫鈎」來懲罰中國，但實際情況是美國只想在高科技等狹窄領域與中國脫鈎，一般美國製造的貨品「他們巴不得往中國賣更多」。
文中稱，美方把香港社會與內地社會等同對待，自會幫着兩地民眾進一步團結，同仇敵愾，美國將徹底失去在香港社會享有的信任和好感，香港社會對美國的態度必將改寫。
社評指出，就算華府對香港增加關稅或收緊赴美簽證，這些都是局部和臨時的曲折，決定不了香港的命運；而美國「這裏退出，那裏制裁，只會把自己折騰得愈來愈瘦，愈來愈虛弱，他們的這套極端玩法無異於一個超級大國的慢性自殺」。
港區國安法 相關報道：
相關字詞﹕特朗普 一國兩制 一國一制 國安法 港區國安法 港版國安法 23條 23條立法 國安法香港 基本法附件三 香港國安法 國家安全法 人大 基本法 國安法內容 人大會議 基本法23條