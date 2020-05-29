《環時》：中美「香港戰役」已打響　取消港單獨關稅地位亦將打擊美企 (11:31)

美國國務卿蓬佩奧周三（27日）表示不再承認香港擁有高度自治，不再值得維持原有華府給予的特殊待遇。而全國人大會議昨日（28日）通過制訂港區國安法的決定草案後，《環球時報》發表社評，形容中美之間的「香港戰役」已打響，美國要影響全局的實質手段只有一個，就是取消香港的單獨關稅地位，但這手段是雙刃劍，將會一同打擊大量美國公司，以及嚴重影響美國對香港出口。
社評指出，中國在當前「香港戰役」中掌握實際主動權，美國雖能從外部破壞香港的環境，但作用有限，國安法通過後美國直接干預香港局勢的能力更會大大壓縮。
社評稱，日子一久，「美國把香港當對抗北京的棋子，一旦利用不成就與香港人民為敵的真實面目將逐漸暴露出來」；又稱美國從沒有專門給香港什麼好處，香港能發揮金融中心功能也是它巧妙釋放出了背靠內地的獨特優勢，成為中西之間最好的溝通者，相信香港終將穩定下來，繼續扮演金融中心的角色。
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