栗戰書：人大常委會將依法制定香港維護國家安全相關法律 (17:03)

十三屆全國人大三次會議今日（28日）下午3時舉行閉幕會，全國人大委員長栗戰書在人大閉幕會講話中表示，今次人大會議審議批准了政府工作報告和其他報告，對今後一個階段的工作作出部署。他表示，要認真貫徹落實大會精神，依法履職、擔當盡責，統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，確保完成脫貧攻堅的目標任務，全面建成小康社會。
栗戰書又說，作出關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定，是貫徹落實中共十九屆四中全會精神、堅持和完善「一國兩制」制度體系的重大舉措，符合憲法和香港特區《基本法》，符合包括香港同胞在內的全體中國人民的根本利益。全國人大常委會將依法制定香港特區維護國家安全的相關法律，依法維護國家主權、安全、發展利益，維護香港長治久安和長期繁榮穩定，確保「一國兩制」事業行穩致遠。
今次人大會議因新型冠狀病毒肺炎疫情的關係，會期縮減至7日，今日的閉幕會僅舉行35分鐘就結束。
明報記者
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