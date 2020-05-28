栗戰書：人大常委會將依法制定香港維護國家安全相關法律 (17:03)

栗戰書又說，作出關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定，是貫徹落實中共十九屆四中全會精神、堅持和完善「一國兩制」制度體系的重大舉措，符合憲法和香港特區《基本法》，符合包括香港同胞在內的全體中國人民的根本利益。全國人大常委會將依法制定香港特區維護國家安全的相關法律，依法維護國家主權、安全、發展利益，維護香港長治久安和長期繁榮穩定，確保「一國兩制」事業行穩致遠。

今次人大會議因新型冠狀病毒肺炎疫情的關係，會期縮減至7日，今日的閉幕會僅舉行35分鐘就結束。

明報記者

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