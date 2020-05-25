中國駐英大使：港區國安法填補香港維護國安漏洞缺失　刻不容緩 (14:45)

全國人大將審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》，中國駐英國大使劉曉明周日（24日）出席央視節目時稱，這填補了香港回歸以來維護國安立法方面的漏洞和缺失，形容是非常重要、及時，且刻不容緩。
劉曉明稱，《基本法》第23條立法一直未能完成，被嚴重污名化、妖魔化，相關法律也「長期休眠」，導致香港在維護國安方面處於不設防狀態，全國人大作此決定是以立法方式堵住涉港的國安風險漏洞。他亦稱，反修例風波令人看清楚，如沒有外部勢力插手和干涉，香港局勢絕不會發展到這樣嚴峻的地步，「港區國安法」將可提高應對外部勢力干涉的能力。
劉曉明表示，由於歷史原因，英國和香港關係非常密切，反修例風波以來，英方有些做法的確干涉了香港內部事務，損害中英關係；對於這次立法，中方要求英方準確理解立法內容，尊重中國立場及核心利益，停止干涉香港事務。
《人民日報》今日（25日）發表評論文章稱，由於「反中亂港」勢力和外部敵對勢力的阻撓、干擾，香港有關國家安全立法的工作迄今未完成，成為國安上「不設防」地區，「一國兩制」列車面臨脫軌的危險。文中稱，國家安全立法是驅鬼祛魔的「護身符」、斬黑除暴的「鎮邪劍」，有了它「反中亂港」勢力才能得到依法懲治。
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