中國駐英大使：港區國安法填補香港維護國安漏洞缺失　刻不容緩 (14:45)

劉曉明稱，《基本法》第23條立法一直未能完成，被嚴重污名化、妖魔化，相關法律也「長期休眠」，導致香港在維護國安方面處於不設防狀態，全國人大作此決定是以立法方式堵住涉港的國安風險漏洞。他亦稱，反修例風波令人看清楚，如沒有外部勢力插手和干涉，香港局勢絕不會發展到這樣嚴峻的地步，「港區國安法」將可提高應對外部勢力干涉的能力。

劉曉明表示，由於歷史原因，英國和香港關係非常密切，反修例風波以來，英方有些做法的確干涉了香港內部事務，損害中英關係；對於這次立法，中方要求英方準確理解立法內容，尊重中國立場及核心利益，停止干涉香港事務。

《人民日報》今日（25日）發表評論文章稱，由於「反中亂港」勢力和外部敵對勢力的阻撓、干擾，香港有關國家安全立法的工作迄今未完成，成為國安上「不設防」地區，「一國兩制」列車面臨脫軌的危險。文中稱，國家安全立法是驅鬼祛魔的「護身符」、斬黑除暴的「鎮邪劍」，有了它「反中亂港」勢力才能得到依法懲治。

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