政協大會開幕　籲港區委員聯繫各界止暴制亂 (15:50)

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按慣例今次大會本應在3月初舉行，但受新型冠狀病毒肺炎疫情疫情影響，推遲至今日。現場所見，出席會議的委員和主席台上的政協常委都戴着口罩，但坐在主席台前兩排的政協主席、副主席，以及中共中央政治局委員則沒有戴口罩，包括習近平。大會唱國歌後，全體與會人員默哀1分鐘，對新冠肺炎逝世者表示深切哀悼。

會議宣讀今次大會的議程（草案），並由全國政協主席汪洋作政協第十三屆全國委員會常務委員會工作報告。汪洋提到全國政協針對美國國會參議院、眾議院分別通過所謂涉港、涉疆等法案發表嚴正聲明，堅定維護國家核心利益。同時也圍繞參與粵港澳大灣區建設、港澳台僑資企業經營情況、增強港澳青少年國家意識、深港青年創新等協商調研；支持港區全國政協委員積極發聲，聯繫各界凝聚止暴制亂、恢復秩序的正能量。

工作報告動員政協各級組織、各參加單位和廣大委員參與疫情防控鬥爭，透過包括協商座談、辦理提案、反映社情民意信息等，就疫情防控、復工復產、穩定社會等積極建言，就反映情況、意見建議提出1300多項建言。

（明報記者/中新網/網易新聞）