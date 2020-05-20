政協發言人斥美政客就新冠病毒造謠抹黑中國 (21:20)

全國政協會議新聞發言人郭衛民今日（20日）在政協記者會上表示，近期美國等國家一些政客把新型冠狀病毒疫情政治化、污名化，渲染病毒來自中國、來自武漢。他指出，這些政客或是出於政治需要，或是出於意識形態的偏見，指摘中國，造謠抹黑，這樣的圖謀是不能得逞。
路透社記者在會上提問稱，多國民眾認為病毒從中國傳播，為此感不滿，又稱中國出口的部分醫療物資存在質量問題，但仍宣傳為援助別國抗疫，令人反感。郭衛民回應稱並不完全贊成，又稱媒體報道中看到很多國家的領導人、政府官員、智庫和一些組織等，總體上對中國的評價正面、友好。
郭衛民表示，近來美國等少數國家一些政客將疫情政化、污名化，製造輿論抹黑中國，又宣稱中國提供抗疫援助是「為了提升地緣政治影響力，爭奪世界領導權」。
對於醫療物資的質量問題，郭衛民表示中國有關部門已作調查、澄清，並採取相關措施。他認為外界對出口醫療物資的質量出現質疑，其原因是多方面的，「有些是因為中外產品質量標準不同，有些是使用習慣上存在差異，有些是操作不當」；中國出口大量的醫療物資，存在問題的只是極少數，中國政府對此零容忍。
明報記者
相關字詞﹕全國政協 新聞發言人 郭衛民 疫情政治化 污名化 政客 造謠抹黑 抗疫新階段 新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 編輯推介