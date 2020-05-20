政協發言人斥美政客就新冠病毒造謠抹黑中國 (21:20)

路透社記者在會上提問稱，多國民眾認為病毒從中國傳播，為此感不滿，又稱中國出口的部分醫療物資存在質量問題，但仍宣傳為援助別國抗疫，令人反感。郭衛民回應稱並不完全贊成，又稱媒體報道中看到很多國家的領導人、政府官員、智庫和一些組織等，總體上對中國的評價正面、友好。

郭衛民表示，近來美國等少數國家一些政客將疫情政化、污名化，製造輿論抹黑中國，又宣稱中國提供抗疫援助是「為了提升地緣政治影響力，爭奪世界領導權」。

對於醫療物資的質量問題，郭衛民表示中國有關部門已作調查、澄清，並採取相關措施。他認為外界對出口醫療物資的質量出現質疑，其原因是多方面的，「有些是因為中外產品質量標準不同，有些是使用習慣上存在差異，有些是操作不當」；中國出口大量的醫療物資，存在問題的只是極少數，中國政府對此零容忍。

明報記者