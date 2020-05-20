中方批評蓬佩奧祝賀蔡英文就職　華外交部：後果由美方承擔 (17:40)

大陸外交部稱，蓬佩奧稱呼蔡英文為所謂「總統」，吹噓美台「伙伴關係」，美方一些官員和政客更向蔡英文發視頻賀辭，上述舉動嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，中方對此表示強烈憤慨及譴責。

大陸外交部亦警告美方，「台獨」是死路一條，縱容和支持「台獨」注定失敗；任何損害中國核心利益、干涉中國內政的行徑都會遭到中方有力回擊。中方敦促美方立即糾正錯誤，停止美台官方往來和提升與台實質關係，停止干涉中國內政，停止損害台海和平穩定和中美關係的言行。

國台辦發言人馬曉光稱，中方有堅定的意志、信心、能力挫敗任何形式外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，將採取必要措施捍衛國家主權和領土完整。大陸國防部稱，挾洋自重沒有出路，以台制華注定徒勞，美方行徑嚴重危害中美兩軍關係發展，嚴重損害台海地區和平穩定，是極端錯誤，也是非常危險。

（外交部網站/人民日報/新京報）

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