習近平世界衛生大會致辭　宣布推動全球抗擊新冠疫情5措施 (21:03)

國家主席習近平今日（18日）在第73屆世界衛生大會（WHA）視頻會議開幕式發表題為〈團結合作戰勝疫情 共同構建人類衛生健康共同體〉的致辭。習近平表示，中國本着公開、透明、負責任態度，始終秉持構建人類命運共同體理念，對本國人民生命安全和身體健康負責，也對全球公共衛生事業盡責。習近平在致辭中宣布推出5項措施，推動全球抗擊新型冠狀病毒疫情的合作。
習近平提出的5項措施包括：
1. 中國將在兩年內提供20億美元國際援助，用於支持受疫情影響的國家特別是發展中國家抗疫鬥爭以及經濟社會恢復發展
2. 中國將與聯合國合作，在內地設立全球人道主義應急倉庫和樞紐，努力確保抗疫物資供應鏈，並建立運輸和清關綠色通道
3. 中國將建立30個中非對口醫院合作機制，加快建設非洲疾控中心總部，助力非洲提升疾病防控能力
4. 中國新冠病毒疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品
5. 中國將與20國集團（G20）成員暫緩最貧困國償還債務
（新華社/澎湃新聞）
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