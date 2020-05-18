習近平世界衛生大會致辭　宣布推動全球抗擊新冠疫情5措施 (21:03)

國家主席習近平今日（18日）在第73屆世界衛生大會（WHA）視頻會議開幕式發表題為〈團結合作戰勝疫情 共同構建人類衛生健康共同體〉的致辭。習近平表示，中國本着公開、透明、負責任態度，始終秉持構建人類命運共同體理念，對本國人民生命安全和身體健康負責，也對全球公共衛生事業盡責。習近平在致辭中宣布推出5項措施，推動全球抗擊新型冠狀病毒疫情的合作。