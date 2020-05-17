鍾南山：仍要提防第二波爆發　武漢曾隱瞞疫情資訊 (13:47)

內地新冠病毒疫情3月開始緩和，各省市相繼復工復課。鍾南山指出，國內大部分民眾對病毒缺乏免疫力，而過去數周在黑龍江、吉林等地仍出現本土病例，情況不容忽視。他說︰「我們正面臨重大挑戰，我認為（中國）現時情況不比外國好。」

武漢去年12月首度出現新冠病毒個案，鍾南山今年1月20日證實病毒可人傳人。鍾南山透露，1月18日到訪武漢前已收到不少同業和學生來電向他提出警告，稱武漢的情況比官方所公布的更為嚴重。他也質疑武漢當時的確診數字連續10日維持在41宗的說法，認為官方在爆疫初期確實有隱瞞部分疫情的重要資訊。他不相信官方初期公布的確診數字，並一直要求當局提供確實數字。不過，他否認外間指控中國在1月後的統計數字不可信，稱「在1月23日以後，我相信所有數據都是準確的」。

（CNN/聯合新聞網/中國時報）