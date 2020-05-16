高雄百年紀事影片韓國瑜任期「消失」　文化局：篇幅有限非政績宣傳片 (21:40)

「關鍵100百年紀事影片」長近5分半鐘，將1920至2020年以來高雄大事的照片串連成影片，分為1920至1936年「建設期」、1937至1945年「戰爭期」、1945至1990年「重工業化期」，以及1990至2020年「轉型期」4個部分。片中記錄的大事包括1920年高雄州改制、1946年高雄市參議會成立、1951年高雄市首次直選市長、2014年高雄氣爆事故等。片中最後一件大事是2018年高雄鐵路地下化，2018年至今卻沒有任何紀錄。

高雄市文化局在聲明指出，影片內容由台灣歷史專業學者挑選，旨在呈現時代的階段變化，片中事件並非逐年挑選，不具政績宣傳或政治訴求，亦納入高雄氣爆事故等重要城市傷痛記憶；由於影片篇幅時間有限，僅摘取部分事件影像呈現城市發展意象，未來會出版專書，呈現完整的高雄百大事件說明及歷史影像。文化局強調，影片帶領民眾回顧高雄的「成長變化」，呼籲外界「不要見縫插針，刻意扭曲製造對立」。

（自由時報）

關鍵100百年紀事影片