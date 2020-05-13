吉林市封城　對外交通暫停　娛樂場所停業　學校轉網上授課【短片】 (15:49)

吉林市政府今公布多項疫情防控強化措施，除了吉林火車站今早6時起暫停乘車服務，亦停運所有客運路線、旅遊包車；前往外地的人須持48小時內核酸檢測陰性報告及自我隔離後，方可登記出城。社區村屯採取封閉措施，全面實施封閉管理，進行掃碼、登記、量度體溫，嚴防人員隨意出入。

另外，藥店、診所停止銷售退熱、抗病毒、抗生素類藥品，診所禁止接診發燒病人，須引導該類病人至定點醫療機構發燒門診就診；文化娛樂場所也加強管控，全市所有室內景區、影劇院、歌舞廳等演出場所，網吧、室內體育場館、棋牌室、麻將館、浴池等人群聚集場所，一律停止營業。人群聚集類活動一律暫停舉辦，禁止任何形式的聚餐活動，鼓勵外賣。

吉林市教育當局亦公布，即日起禁止校內外所有聚集教學、集訓、輔導、培訓、考試等活動，已經復課的年級一律轉為網上授課。

（澎湃新聞網）

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