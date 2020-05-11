吉林舒蘭市爆新冠病毒社區感染　宣布進入「戰時狀態」抗疫 (17:30)

內地的新型冠狀病毒疫情雖已緩解，但近日武漢市及吉林省舒蘭市先後出現社區傳播，令人擔心疫情出現反彈趨勢。舒蘭市自5月7日一名45歲洗衣女工確診後，至今累計16人確診，並出現跨省傳播，連帶遼寧省瀋陽市亦有確診病例。舒蘭市市長金華今日（11日）宣布該市全面進入「戰時狀態」並封城，實施小區封閉管理，嚴格限制民眾外出。國家疾控中心5名流行病學調查專家已抵達舒蘭市，聯合開展調查。
金華在新聞發布會稱，近日舒蘭市出現本土確診病例，打破了全省73日無本土新增病例的局面。他表示，全市所有診所、零售藥店一律停止銷售治療發燒類藥品，診所不接診發燒病人。
吉林省副省長、省疫情防控工作領導小組常務副組長安立佳，亦帶領衛生、公安、疾控部門負責人趕赴舒蘭市，實地督導疫情防控。
舒蘭市風險等級日前調升為高風險後，已復課的高三、初三學生再次停課。由於公共交通暫停營運，城市封閉，當局最終用旅遊巴把學生送回家。
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