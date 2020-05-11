上海迪士尼重開　遊客與卡通人物互動合照取消 (13:29)

開園前3小時，已有遊客在門外排隊等候入場。迪士尼為控制人流，遊客要在網上預先購票，取得預約碼才能入場，不設現場售票，重開初期入場人數限制在最高容納人數的兩成。

園方規定所有遊客在園內須戴口罩，排隊時保持1米距離，入場時要通過體溫檢查。早上9時樂園正式開門，米奇老鼠等卡通人物現身迎接遊客入場，惟園方限制遊客與卡通人物接觸，兩者須保持距離，親密互動及近距離合照均取消。

另外，樂園大部分景點、遊樂項目、部分娛樂演出以及商店、餐廳，均會控制客流；有頻繁互動的景點和體驗，如兒童遊樂區及劇院演出，以及花車巡遊、夜光幻影秀，暫時不開放。園方表示，為加強衛生，每個景點、商店、餐廳等出入口均設有消毒洗手液。

（澎湃新聞網）