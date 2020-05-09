稱韓國瑜為「高雄金正恩」　台立委被抗議後道歉：是對金正恩的侮辱 (15:45)

高嘉瑜周二（5日）在涉事節目《年代向前看》談及罷韓投票時批評，韓國瑜把整個高雄弄得「好像一個小北韓一樣，韓國瑜就像高雄的金正恩一樣，只准挺韓，不准罷韓」，包括拆除罷韓團體的宣傳品、「用盡各種手段」阻止及裁罰罷韓團體的集會遊行。

推廣朝鮮資訊的facebook專頁「朝鮮經貿文化情報 DPRK」，周四（7日）發帖抗議高嘉瑜的言論，要求她以後勿把金正恩與韓國瑜「做那種不倫不類且奇怪的對比」，稱金正恩獲朝鮮舉國擁戴、勤於國政，「成果不遜色於兩位偉人（朝鮮已故領導人金日成及金正日），怎可與其（韓國瑜）相比？」

專頁指出，台灣新聞、媒體只要播報到有關朝鮮的事，朝鮮都有關注，希望高嘉瑜下次提及朝鮮時「可以尊重」，珍惜台灣與朝鮮之間友好的民間交流；又呼籲外界勿把朝鮮稱呼為「北韓」。

高嘉瑜周五（8日）回應事件稱，自己確實要檢討，沒想到以韓國瑜類比金正恩「是對金正恩的侮辱」，稱現在「任何人都不能接受自己被比喻成韓國瑜」。

（自由時報/ETtoday）