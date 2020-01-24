蓬佩奧稱大量證據表明新冠病毒源自武漢實驗室　《環時》：美方為大選撒謊 (10:45)

蓬佩奧在訪問中說，最好的專家都認為病毒是人為的，他沒理由不相信。惟當主持稱美國情報機關日前說新冠病毒並非人造或基因改造而成，蓬佩奧卻又稱相信情報機關的情報。

《環球時報》社評指出，美國政府在以罕見的力度發動宣傳攻勢，試圖把當前全球抗疫的清晰畫面攪亂。文章續稱，迄今為止沒有一位著名科學家指控武漢病毒研究所泄漏了病毒。如今一個科學問題變成了由政治驅動、情報加料、外交指控的攻擊鏈，美國政府這一切舉動是為了配合美國大選。

《人民日報》亦發表署名文章，批評美國有政客「選擇性無視、挑釁性生事、偏執性發難」，更稱7名美國共和黨參議員致函聯合國秘書長古特雷斯，誣告中方在應對疫情中「犯了最嚴重的侵犯人權行為」，有些人鼓吹所謂「人權」向中國發難，是要掩蓋自身失責。

（環球時報/美國之音/路透社/人民日報）