湖北解除一級公共衛生應急響應 (19:45)

自1月23日武漢封城起，全國多地啟動突發公共衛生事件一級響應。一般來說，應急響應分4級，一級為特別重大，由國務院組織實施，各省級政府在國務院統一領導和指揮下組織協調省內應急處置工作。二級為重大，由省級政府領導和指揮本行政區域內的應急處置工作；三級為較大，由市級政府領導和指揮本行政區域內的應急處置工作；四級為一般，由縣級政府領導和指揮本行政區域內的應急處置工作。

一級響應下調，表明疫情的範圍、性質和危害程度有所降低，應對疫情的組織實施部門也隨之下調。在4月29日前，仍有北京、天津、河北、湖北等4地維持一級應急響應。而當日下午，京津冀三地宣布，從4月30日起，突發公共衛生事件應急響應級別由一級調整至二級。隨着湖北明日降為二級響應，內地已全部解除一級響應。

（新京報/科技日報）