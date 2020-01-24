內地評論員陳杰人涉尋釁滋事勒索等　囚15年罰款784萬 (20:44)

法院稱，陳杰人自2015年起藉自己的「網絡大V」身分，利用信息網絡有償發布虛假信息或負面信息，惡意炒作有關事件，攻擊、詆譭黨政、司法機關及其工作人員，起哄鬧事，敲詐勒索公私財物；牽涉4宗尋釁滋事、2宗敲詐勒索、6宗非法經營，非法獲利732.6萬元。2013年至2016年，陳杰人又伙同他人行賄共計554.2萬元。

曾反對警違法查身分證獲封法治人物

陳杰人1972年生於湖南省雙峰縣農民家庭，2001年畢業於清華大學法學院，曾先後在人民日報社、法制日報社旗下刊物等媒體任職；2005年受美國國務院邀請，赴美國哥倫比亞大學等機構作訪問學者。他曾因反對警察在車站等地違法隨意檢查居民身分證，獲得「湖南省2006年度法治人物」稱號。2018年7月陳杰人被帶走調查後，官方新華社同年8月曾發文稱，陳杰人案屬家族式犯罪，兼具網上黑惡勢力性質，又稱陳杰人敲詐對象包括政府官員、黨政幹部等，涉及湖南、江西、貴州等11個省市，數年間斂財數千萬元。

（紅網/新華社）